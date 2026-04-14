Bonus 1.000 euro nuovi nati 2026 | domande aperte Le istruzioni INPS
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, annunciando l’apertura delle domande per il Bonus nuovi nati 2026, un contributo una tantum di 1.000 euro. Sono ancora in corso chiarimenti sulle modalità di presentazione e sui requisiti necessari per accedere al beneficio. Le istruzioni ufficiali indicano che i cittadini interessati devono rispettare specifiche scadenze e procedure previste dall’ente previdenziale.
Con il messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, l’INPS comunica l’avvio delle domande per il Bonus nuovi nati 2026, contributo una tantum da 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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