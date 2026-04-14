Inps aperte le domande per il bonus nuovi nati 2026

Da oggi è possibile presentare le domande per il bonus nuovi nati 2026, come annunciato dall'Inps. Il contributo, di importo pari a 1.000 euro, è rivolto alle famiglie che intendono richiederlo. Le modalità di richiesta sono online, attraverso il portale dell'ente previdenziale, e resteranno aperte fino a nuova comunicazione. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali requisiti o scadenze.

Da oggi è possibile inviare le domande per il bonus nuovi nati riferito al 2026. Lo comunica l' Inps ricordando che il bonus pari a 1.000 euro una tantum si può chiedere da parte delle famiglie dei nuovi nati o nel caso di adozione che hanno un Isee per prestazioni familiari e l'inclusione non superiore a 40mila euro. Si può chiedere per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell'Ue o per quelli figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Ue in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di almeno sei mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inps, aperte le domande per il bonus nuovi nati 2026 Inps, anche nel 2026 bonus nuovi nati, 1.000 euro a bambinoPer i nati nel 2026 e per i minorenni adottati nell'anno si potrà chiedere il bonus nuovi nati, una cifra una tantum pari a mille euro per le...