Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza | ansia per la star di ‘Total Eclipse of the Heart’

La cantante britannica è stata ricoverata in Portogallo e posta in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza. La sua condizione ha suscitato preoccupazione tra i fan e i media, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La notizia ha fatto il giro dei social e delle agenzie di stampa, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’intervento o sulle cause che lo hanno reso necessario.

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Bonnie Tyler ricoverata in Portogallo: la cantante è stata posta in coma farmacologico. Momenti di forte preoccupazione per Bonnie Tyler. La cantante britannica di 74 anni, celebre in tutto il mondo per il successo “ Total Eclipse of the Heart ”, è stata posta in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenza eseguito in Portogallo. A confermare la notizia è stato il portavoce dell’artista, Judd Lander, attraverso una comunicazione diffusa nelle ultime ore. “I medici l’hanno messa in coma farmacologico per favorire la ripresa”, ha spiegato il suo entourage chiedendo rispetto per la privacy della cantante in un momento particolarmente delicato.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza: ansia per la star di ‘Total Eclipse of the Heart’ Notizie correlate Leggi anche: Paula per Bonnie Tyler: la voce di “Total Eclipse of the Heart” operata d’urgenza, la cantante è ora in coma farmacologico Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La cantante britannica Bonnie Tyler in coma indotto dopo operazione; Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: come sta la cantante icona degli anni '80; Intervento d’urgenza per Bonnie Tyler, ora la cantante è in coma farmacologico; Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo intervento d’urgenza. Chi è Bonnie Tyler, la star della musica in coma dopo un delicato intervento: milioni di fan col fiato sospesoLa voce di Total Eclipse of the Heart sarebbe stata operata d’urgenza in Portogallo per una perforazione intestinale. libero.it Bonnie Tyler in coma farmacologico: la cantante di Total Eclipse of the Heart era stata operata d'urgenza all'intestinoUn portavoce ha confermato la notizia alla BBC, mentre i media portoghesi riferiscono che la 74enne artista gallese sarebbe stata sottoposta a ventilazione artificiale ... corriere.it L’interprete di 'Total Eclipse of the Heart' e 'Holding Out for a Hero' è ricoverata in ospedale a Faro, nel sud del Portogallo. A breve sarebbe dovuto partire il suo tour europeo Leggi l'articolo #BonnieTyler - facebook.com facebook Dramma per Bonnie Tyler: coma farmacologico, cosa è successo x.com