WWE | CM Punk accende la miccia la faida con Reigns è personale

La faida tra CM Punk e Roman Reigns sta rapidamente evolvendo da semplice rivalità sportiva a scontro personale in vista del loro match principale alla seconda notte di WrestleMania 42, in programma ad aprile a Las Vegas. Punk, attuale World Heavyweight Champion, ha recentemente rilasciato dichiarazioni forti sul rapporto con il Tribal Chief, suggerendo che l’animazione tra i due non riguarderà solo il titolo ma anche aspetti personali legati alla loro storia e approccio professionale. Queste parole arrivano dopo la conferma ufficiale dell’incontro di punta tra i due più grandi nomi del roster maschile di WWE. Verso WrestleMania. Negli ultimi mesi, la storyline tra Punk e Reigns ha visto una rapida intensificazione, culminata con la loro ufficializzazione nel main event del secondo giorno di WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

