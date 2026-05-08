Bologna come è cambiata la squadra dopo l’addio di Beukema | il confronto con la passata stagione evidenziato da questi numeri!

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’addio di Sam Beukema al Napoli durante il mercato estivo 2025, la squadra di Bologna ha subito alcuni cambiamenti evidenti. I numeri della passata stagione vengono confrontati con quelli attuali per analizzare le differenze. La cessione del difensore ha influito sui risultati e sull’assetto della formazione, portando a modifiche nelle prestazioni complessive della squadra. Questo confronto evidenzia le variazioni avvenute nel corso dell’ultimo campionato.

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