Dopo l’addio di Sam Beukema al Napoli durante il mercato estivo 2025, la squadra di Bologna ha subito alcuni cambiamenti evidenti. I numeri della passata stagione vengono confrontati con quelli attuali per analizzare le differenze. La cessione del difensore ha influito sui risultati e sull’assetto della formazione, portando a modifiche nelle prestazioni complessive della squadra. Questo confronto evidenzia le variazioni avvenute nel corso dell’ultimo campionato.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Sassuolo, Carnevali rivela: «La volontà è quella di continuare con Grosso, l’obiettivo è vedersi presto per programmare» Torino, D’Aversa gasa l’ambiente: «Il derby è uno stimolo importante. I tifosi hanno apprezzato quanto fatto ma siamo ambiziosi e non vogliamo accontentarci» Il Napoli ritrova Di Lorenzo titolare: come sono andate le partite senza il capitano.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, come è cambiata la squadra dopo l’addio di Beukema: il confronto con la passata stagione evidenziato da questi numeri!

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