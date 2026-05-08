Beukema analizza la sua stagione | Lavoro per crescere Sul mio addio al Bologna…

Il prossimo fine settimana si giocherà la partita tra Napoli e Bologna, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo, un giocatore del Bologna ha commentato la propria stagione, spiegando di lavorare per migliorarsi e di aver deciso di lasciare il club. La sua analisi arriva a pochi giorni dall'incontro tra le due squadre, che potrebbe influenzare le posizioni in classifica.

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Si avvicina sempre di più il giorno di Napoli-Bologna, match valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri vogliono mettere il sigillo alla propria qualificazione alla prossima edizione della Champions League in un rush finale che vede quattro squadre nell’arco di 6 punti contendersi i tre posti per l’Europa che conta. Contro i felsinei servirà una gara di carattere: ne ha parlato Sam Beukema, proprio lui che vivrà questa sfida in maniera particolare dato il suo passato proprio in rossoblù. Beukema prepara Napoli-Bologna: il punto di vista del difensore sul match. Lunedì sera alle ore 20:45 il Napoli accoglierà il Bologna di Vincenzo Italiano sul campo del Maradona.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Beukema analizza la sua stagione: “Lavoro per crescere. Sul mio addio al Bologna…” Notizie correlate Napoli, Beukema: "Dette cose non vere sul mio addio al Bologna"Napoli, 8 maggio 2026 - La sua prima annata al Napoli, complice un prezzo d'acquisto molto alto (34 milioni totali tra parte fissa e bonus), non ha... Leggi anche: Ben Shelton analizza la sua stagione rivelando verità schiette e sorprendenti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'analisi di Conte e Beukema dopo lo 0-0 contro il Como Streaming | DAZN IT; Beukema: Vogliamo vincerle tutte; Beukema: Volevamo vincere, ma clean-sheat positivo. Beukema: Napoli-Bologna partita speciale, Conte e Italiano due grandi allenatoriLe dichiarazioni rilasciate dal difensore olandese, ex di turno contro gli emiliani, a tre giorni dal Monday Night della 36esima giornata di Serie A ... corrieredellosport.it Beukema vuole restare al Napoli. Dati importanti nella sua prima stagioneNella prossima giornata di Serie A sarà il momento della sfida tra Napoli e Bologna. Una partita dal sapore particolare per Sam Beukema, che dovrebbe essere regolarmente in campo per affrontare per la ... msn.com Beukema contro il suo passato: la prima volta da ex contro il Bologna! Sam Beukema si troverà per la prima volta faccia a faccia con il Bologna, il club che ha lasciato per vestire la maglia del Napoli, lunedì al Maradona. Sarà Sam l'uomo decisivo per fer - facebook.com facebook