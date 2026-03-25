In vista delle prossime settimane, si fa sempre più insistente la possibilità di un ritiro per l’attaccante. I dati delle ultime partite mostrano un calo di rendimento rispetto alla stagione precedente, mentre le voci sul suo eventuale addio continuano a circolare tra addetti ai lavori e tifosi. La decisione definitiva, però, non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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© Calcionews24.com - Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario

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