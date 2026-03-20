Da quale pulpito la politica vuole dare lezioni alla magistratura? Forse è meglio se prima si guarda allo specchio

La politica italiana ha spesso accusato la magistratura di possedere troppo potere, e questa dinamica si ripete nel tempo. Recentemente, alcuni esponenti politici hanno espresso critiche nei confronti della giustizia, sollevando questioni sulla separazione tra i due rami dello Stato. È un tema che ricorre nelle dichiarazioni pubbliche di diversi rappresentanti, senza però che siano stati avanzati dettagli specifici o fatti concreti a sostegno di tali affermazioni.

di Alberto Iannuzzi* Nella storia politica italiana c’è sempre un momento in cui la maggioranza di turno scopre improvvisamente che la magistratura ha “ troppo potere ”. Accade quando le iniziative dei magistrati toccano gli interessi della politica e, in particolare, quando le procure diventano scomode ed i tribunali non si limitano a fare da spettatori alla gestione del potere, ma applicano la legge nei confronti di chiunque, anche dei potenti. Ed ecco allora che partono le campagne mediatiche, gli editoriali indignati, i talk show nei quali i politici ci raccontano quanto siano “ pericolosi ” i magistrati. Si parla di errori giudiziari, di procure politicizzate, di giudici che si appiattiscono sulle tesi dei pubblici ministeri, invadendo il campo riservato alla politica ed ostacolando l’azione di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da quale pulpito la politica vuole dare lezioni alla magistratura? Forse è meglio se prima si guarda allo specchio Articoli correlati Il Porto "vola" e la Zona Logistica si guarda allo specchio: a Ravenna il summit sul futuroTraffico merci a +18% e nuove semplificazioni per le imprese: istituzioni e tecnici a confronto presso l’Autorità portuale La Zls... "Scontro tra giudici e politica a livelli inaccettabili". Nordio: "Se vincerà il Sì dialogo con la magistratura""Se il popolo respingerà" con il referendum la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere, "resteremo fermi al nostro posto,...