Il Partito democratico ha presentato una nuova richiesta per impedire una manifestazione sulla remigrazione a Bologna, dopo che la prima richiesta di revoca dell’autorizzazione era stata respinta. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, con la richiesta di bloccare l’evento rivolta alle autorità locali. La questione suscita discussioni sulla libertà di manifestare e sulla gestione delle manifestazioni pubbliche nella città.

Il Partito democratico ci riprova e dopo il fallimento nel chiedere la revoca dell’autorizzazione alla manifestazione (pacifica, a differenza di altre) dei Patrioti europei e della Lega a Milano, ora tenta di impedire che a Bologna si svolga la manifestazione promossa per sabato in piazza Galvani a Bologna dal Comitato “ Remigrazione e riconquista ”. Si tratta di un presidio che è già stato autorizzato, che forse verrà spostato, ma che comunque non ha al momento ragione di essere bloccato come chiede la sinistra. Si tratta di un evento che “la nostra città si meriterebbe venisse impedito ”, ha dichiarato nell’Aula del Consiglio comunale il consigliere dem Maurizio Gaigher.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Bologna meriterebbe venisse impedito”. Il Pd riprova a vietare una manifestazione sulla remigrazione

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