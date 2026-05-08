Nuovi dati emersi sull’incidente di un aereo commerciale di linea rivelano dettagli sulla battaglia tra i piloti all’interno della cabina prima dell’impatto. Le informazioni indicano che ci sono state azioni specifiche per spegnere i motori durante il volo e che i piloti hanno combattuto fisicamente per controllare i comandi. La ricostruzione dell’evento si concentra sui movimenti e le decisioni prese dai membri dell’equipaggio in quei momenti cruciali.

? Domande chiave Chi ha azionato i comandi per spegnere i motori durante il volo?. Come hanno fatto i piloti a lottare fisicamente per la cloche?. Cosa ha impedito al secondo pilota di correggere la rotta verticale?. Perché la presenza del terzo pilota complica l'identificazione del sabotatore?.? In Breve Lotta fisica tra i piloti durata circa 18 secondi prima della perdita dati.. Necessaria pressione di 40 chilogrammi sulla cloche per contrastare la picchiata.. Presenza di un terzo pilota con funzioni di osservatore in cabina di pilotaggio.. Analisi basata su quasi duemila pagine di resoconto investigativo tecnico.. Dieci minuti dopo il sabotaggio dei motori, il Boeing 7373 della China Eastern si è schiantato al suolo con una velocità estrema, lasciando morte 132 persone a bordo nel disastro avvenuto in Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boeing 737: i dati rivelano la lotta in cabina prima del disastro

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