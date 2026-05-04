Le indagini sui dati dell'NTSB riguardanti il disastro di un aereo Boeing 737 hanno evidenziato manovre critiche che si sono verificate poco prima dello schianto. In particolare, si è verificato lo spegnimento simultaneo dei motori, un evento che ha contribuito alla perdita di controllo dell'aereo. Le ricostruzioni tecniche mostrano anche come sia stata possibile una manovra così violenta sulla cloche poco prima dell'impatto.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato lo spegnimento simultaneo dei motori prima dell'impatto?. Come è stata possibile una manovra così violenta sulla cloche?. Perché i dati della scatola nera sono rimasti segreti per anni?. Chi ha azionato manualmente gli interruttori del carburante in cabina?.? In Breve Interruttori carburante spostati su arresto 23 secondi prima dello schianto.. Cloche spinta violentemente causando picchiata a 1.010 chilometri orari.. Impatto avvenuto alle 14:23 contro una collina vicino a Wuzhou.. Analisi dati registratore di volo avviata nel luglio 2022.. Documenti dell’NTSB rivelano che il 21 marzo 2022 un Boeing 737 della China Eastern Airlines precipitò nella provincia del Guangxi, uccidendo tutti i 132 passeggeri a bordo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boeing 737: i dati NTSB rivelano manovre critiche prima dello schianto

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