Taser alla polizia municipale di Pisa | mai in servizio in due anni ma necessari per la sicurezza degli agenti

Nel Comune di Pisa sono stati acquistati otto taser destinati alla polizia municipale, che ha completato la formazione di base per l’uso. Tuttavia, gli agenti non hanno mai impiegato gli strumenti in servizio durante gli ultimi due anni. Nonostante ciò, le autorità ritengono che i taser siano necessari per garantire la sicurezza degli agenti durante le operazioni sul territorio.

Voto contrario in Seconda Commissione consiliare alla mozione per la cancellazione della dotazione dal regolamento del Corpo I taser acquistati dal Comune di Pisa sono 8, per i quali gli operatori della polizia municipale di Pisa hanno svolto anche la formazione iniziale. In servizio, però, dal settembre 2023 quando il nuovo regolamento del Corpo ha previsto la loro dotazione, non sono mai arrivati. E' uno degli elementi che è emerso durante la seduta della Seconda Commissione consiliare, che ha discusso e votato la mozione promossa da Diritti in Comune per la cancellazione della previsione dei taser dal regolamento. Voto compatto contrario della maggioranza: l'arma a impulsi elettrici resta fra i presidi di sicurezza potenzialmente disponibili per gli agenti.