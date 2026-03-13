Questa mattina a San Prospero, sulla via Canaletto, un incidente ha causato la morte di un motociclista. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso il controllo della moto da cross, finendo contro il guard rail. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e ha coinvolto un solo mezzo, senza altri veicoli o persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Modena, 13 marzo 2026 – Terribile impatto questa mattina a San Prospero sulla via Canaletto. Da una prima ricostruzione, la tragedia si è verificata pochi minuti dopo le 10. Un giovane si è schiantato in sella ad una moto da cross poco prima dell'incrocio con via Brandoli. Pare che abbia perso il controllo in curva finendo contro il guard rail. Sul posto il 118 con ambulanza ed elisoccorso ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'impatto si è rivelato fatale. Strada chiusa per consentire i rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo della moto da cross, finisce contro il guard rail e muore

