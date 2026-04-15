Lo scorso 16 marzo, nel centro di Francavilla al Mare, un uomo di 52 anni è stato aggredito e derubato vicino a un locale pubblico. L’intervento delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificare e arrestare tre persone coinvolte nell’episodio. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità, che stanno approfondendo i dettagli della rapina e della violenza avvenute durante la movida serale.

Un uomo di 52 anni, di nazionalità albanese, è stato aggredito e derubato nel centro di Francavilla al Mare lo scorso 16 marzo, in prossimità di un locale pubblico. Il violento episodio ha portato all’identificazione e alla denuncia di tre uomini: un quarantatreenne di origine albanese, un quarantaseienne con residenza nella provincia di Pescara e un quarantottoenne proveniente dalla provincia di Foggia, accusati di rapina e lesioni personali. Dinamica dell’aggressione e ricostruzione tecnologica. Il bersaglio della violenza era un cinquantaduenne che, dopo l’attacco subito fuori da un bar, è stato necessario far medicare per le ferite riportate prima che potesse sporgere regolare esposto presso la stazione dei Carabinieri locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina e violenza in movida: tre arresti grazie alle telecamere

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