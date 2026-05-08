Bisceglie accusa | un quintale e mezzo di cibo rubato alla Caritas due arresti Obbligo di dimora per il terzo

Due persone sono state arrestate e una terza ha ricevuto l’obbligo di dimora nell’ambito di un’indagine sui furti di circa un quintale e mezzo di cibo destinato alla Caritas. I carabinieri hanno diffuso un comunicato ufficiale, nel quale si specifica che le operazioni rientrano in un’indagine condotta dal Giudice per le Indagini Preliminari. Le autorità stanno approfondendo il caso e hanno eseguito vari controlli nel territorio.

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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, nonché le misure dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un terzo uomo 57enne. Tutti i soggetti, originari di Bisceglie, risultano già gravati da precedenti di polizia. Gli indagati sono accusati, in concorso tra loro, di essersi impossessati di circa 150 kg di generi alimentari – tra cui 100 confezioni di omogeneizzati, pomodori pelati e passata di pomodoro – sottraendoli alla Caritas di Bisceglie.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bisceglie, accusa: un quintale e mezzo di cibo rubato alla Caritas, due arresti Obbligo di dimora per il terzo Notizie correlate Bisceglie, rubano 150 kg di cibo alla Caritas: tre arresti grazie alle telecamereA Bisceglie tre uomini sono stati accusati di furto ai danni della Caritas locale. Corruzione e truffa, annullato l’obbligo di dimora per due imprenditoriTempo di lettura: < 1 minuto Su decisione del Tribunale del Riesame tornano liberi gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, accusati... Aggiornamenti e dibattiti Bisceglie, accusa: un quintale e mezzo di cibo rubato alla Caritas, due arresti Obbligo di dimora per il terzoIl Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei co ... noinotizie.it Bisceglie (BT), furto di cibo alla Caritas: tre indagati, due ai domiciliariBisceglie (BT), furto di 150 chili di cibo alla Caritas: tre indagati. Domiciliari per due uomini, obblighi per un terzo. Recuperata parte della merce. trmtv.it