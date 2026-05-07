Bimbo di 6 mesi morto in culla a Jesi la Procura di Ancona apre un fascicolo | disposta l'autopsia

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di un bambino di sei mesi avvenuta a Jesi. Sono state disposte l’autopsia e ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso. I genitori hanno presentato un esposto contro la pediatra che aveva visitato il bambino poco prima che si verificasse il decesso. La procura sta esaminando gli elementi raccolti.

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La Procura di Ancona indaga sul caso del bimbo di 6 mesi morto in culla a Jesi. I genitori hanno presentato un esposto contro la pediatra che avrebbe visitato il piccolo poco prima della tragedia. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a JesiJESI Dolore, sconcerto e profonda commozione riempiono queste ore in città dopo la notizia terribile della morte di un neonato domenica pomeriggio in... Bimbo di sei mesi morto in culla, la Procura apre un fascicoloANCONA - La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per la morte in culla di un bambino di sei mesi, avvenuta domenica pomeriggio a Jesi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bimbo di sei mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Un malore improvviso, poi la tragedia: bimbo di sei mesi muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo; Bimbo di 6 mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Centri per le Famiglie: sono aperte le iscrizioni per le attività di Estate Insieme 2026! / Notizie / Novità / Homepage. Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a JesiJESI - Dolore, sconcerto e profonda commozione riempiono queste ore in città dopo la notizia terribile della morte di un neonato domenica ... msn.com Un malore improvviso, poi la tragedia: bimbo di sei mesi muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarloJESI Le urla e i vagiti che riempiono l’aria di vivacità quando in casa c’è un neonato, si sono improvvisamente interrotti ... msn.com Incontrerà il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a causa di un trapianto di cuore fallito. A darne notizia è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia d - facebook.com facebook Bimbo cadde dalle Mura di #Lucca, testimone a sorpresa smentisce il padre: “Non finì subito di sotto” x.com