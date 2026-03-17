Bari travolto da un muletto | morto operaio di 72 anni

Un operaio di 72 anni è morto a Bari dopo essere stato travolto da un muletto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto in un'area di lavoro, dove sono state avviate le indagini per chiarire le dinamiche.

Secondo una prima ricostruzione alla guida del mezzo ci sarebbe stato un operaio dell’azienda, ora indagato per omicidio colposo. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che, nel corso di una manovra, l’operaio avrebbe investito accidentalmente il 72enne provocandogli un trauma da schiacciamento. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Indagano i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo coinvolto nell’incidente. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bari, travolto da un muletto: morto operaio di 72 anni Articoli correlati Investito da muletto, grave un operaio di 51 anniModena, 14 gennaio 2026 – Un operaio di 51 anni è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna in seguito ad un incidente sul... Leggi anche: Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anni Approfondimenti e contenuti su Bari travolto da un muletto morto... Temi più discussi: Incidente a Bari, monopattino travolto da un'auto sul lungomare Di Crollalanza: in prognosi riservata un 32enne; Bari, monopattino travolto da un’auto sul lungomare: grave un uomo; Trani, uomo investito da un treno: dopo giorni di agonia è morto in ospedale; Dramma nella movida a Bari: impatto auto - monopattino, 32enne in prognosi riservata. Travolto da un muletto, titolare di azienda muore sul colpo: operaio alla guida indagato per omicidio colposoUn uomo di 72 anni è morto martedì 17 marzo 2026, intorno alle 5, mentre lavorava in una ditta alimentare di Ruvo di Puglia (Bari). msn.com Travolto da un muletto nella sua ditta, muore a 72 anni: un operaio indagato per omicidio colposoL’incidente sul lavoro alle 5 di mattina a Ruvo di Puglia, la vittima era il titolare della ditta che opera nel settore agroalimentare ... bari.repubblica.it A Bari sgomberata una casa occupata illegalmente da una famiglia di quattro persone, disposto il sequestro - facebook.com facebook Bari, collega lo travolge con un muletto: morto operaio 72enne #barì x.com