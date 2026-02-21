Infortunio sul lavoro in un’azienda Schiacciato da un muletto Operaio muore a trentasette anni

Un operaio di 37 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda del Magentino. È rimasto schiacciato da un muletto durante un turno di lavoro. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio in via delle Vallogge, vicino a Boffalora sopra Ticino. La vittima, di origini pakistane, lavorava presso la Mondo Sd. La dinamica dell’accaduto sta ancora emergendo, mentre i soccorsi sono intervenuti immediatamente. La comunità si chiede cosa sia successo esattamente.

Un'altra tragedia sul lavoro scuote il Magentino. Ieri pomeriggio ha perso la vita un operaio trentasettenne di origini pakistane alla Mondo Sd in via delle Vallogge, a pochi metri dal confine con Boffalora sopra Ticino. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il lavoratore si trovava su una linea di comando vicino a una tramoggia utilizzata per separare la plastica dagli altri rifiuti. Per cause in fase di accertamento sarebbe stato schiacciato da un muletto, finendo poi contro un altro macchinario. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. I colleghi, sotto shock, hanno immediatamente lanciato l'allarme.