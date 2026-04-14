Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso | Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese

Un nuovo caso coinvolge l’ospedale Monaldi, dove una bambina affetta da problemi cardiaci è stata sottoposta a un intervento in ritardo e successivamente è deceduta a circa un mese di distanza. La famiglia della piccola ha contattato il legale per segnalare la vicenda, che ora è al centro di un’indagine. La comunicazione è arrivata attraverso il rappresentante legale, che ha reso note le circostanze di quanto accaduto.

Dopo la morte del piccolo Domenico, l'ospedale Monaldi di Napoli finisce al centro di un'altra battaglia legale, con una denuncia in sede civile. Il nuovo, presunto caso riguarda "una bambina, deceduta al Monaldi 58 giorni prima dell'operazione di Domenico, nell'ottobre 2025". A rivelarlo, a una trasmissione tv, è l'avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia Caliendo., La vicenda della bambina è stata riportata dal Mattino. Nata il 5 settembre 2025 e morta il 7 ottobre dello stesso anno, la piccola era affetta da una grave patologia, il "truncus" aortico. Si tratta di una rara cardiopatia congenita in cui un singolo vaso sanguigno origina dal cuore, anziché due (con aorta e arteria polmonare separati).🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso: "Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese" Bimba morta al Monaldi di Napoli dopo un trapianto, i sospetti della madre e dell'avvocato PetruzziIl racconto della madre di Sanem, morta al Monaldi di Napoli La cartella clinica di Sanem, morta al Monaldi di Napoli Gli altri casi al Monaldi di... Bimba morta all’asilo, caso aperto dopo 22 anniRecanati torna a fare i conti con una delle vicende giudiziarie più lunghe e dolorose della sua storia recente. Il piccolo è deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi - facebook.com facebook