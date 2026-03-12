Billie Eilish | esordio al cinema con La Campana di Vetro

La cantante Billie Eilish si prepara a debuttare sul grande schermo interpretando il ruolo principale nell’adattamento cinematografico di La Campana di Vetro, il romanzo di Sylvia Plath. Si tratta della sua prima esperienza in un lungometraggio, e la produzione ha annunciato ufficialmente il suo coinvolgimento nel progetto. La pellicola sarà una delle prime occasioni per vedere la cantante in un ruolo diverso da quello musicale.

La popstar Billie Eilish si appresta a compiere il suo esordio assoluto nel lungometraggio cinematografico, puntando al ruolo di protagonista nell'adattamento de La Campana di Vetro di Sylvia Plath. Il progetto vede la direzione di Sarah Polley e un cast che include già la produttrice Joy Gorman Wettels, con una distribuzione gestita da Features. L'artista, già nota per le sue vittorie ai premi Oscar e per la partecipazione alla serie Sciame, sta trattando per interpretare Esther Greenwood, una studentessa degli anni Cinquanta alle prese con crisi mentali e pressioni sociali. La narrazione esplora la lotta contro i ruoli di genere interiorizzati attraverso l'esperienza di un personaggio inviato in diverse istituzioni psichiatriche.