Gaia De Laurentiis ha raccontato di aver mangiato molto varano durante la sua partecipazione a Pechino Express, perché era stanca. Ha aggiunto che il varano è buono e nutriente. Ha anche spiegato di aver smesso di leggere i social, per evitare problemi di salute mentale. Infine, ha parlato del suo “upgrade” nel programma, sottolineando che da quattro anni suona il violoncello.

Ancora con lo “zaino in spalla”. “È l’upgrade di Pechino-Express: da quattro anni suono il violoncello”. Studentessa. “Studiare è una droga”. Il violoncello è uno degli strumenti da epica-erotica. “Dice?”. Molti fotografi hanno utilizzato il violoncello per raccontare l’erotismo. “(Ride) Ecco perché mio marito non è contento”. (Gaia De Laurentiis, in coppia con la figlia Agnese Catalani, è una delle grandi protagoniste della nuova edizione di “Pechino-Express”. Si presenta con un enorme custodia per violoncello sulle spalle, sembra una studentessa del conservatorio, con le mani a tenere le bretelle, il caschetto biondo, perfetto, il celebre sorriso in tutta la sua estensione e la giusta curiosità negli occhi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Pechino Express ho mangiato tanto varano perché ero stanchissima. È buono e nutriente. Non leggo più i social, mi ci potrei ammalare. Mi hanno dato della disagiata”: parla Gaia De Laurentiis

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