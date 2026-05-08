A Venezia, durante un corteo a sostegno della Palestina, sono scoppiati scontri tra le forze di polizia e i manifestanti. La protesta è stata organizzata per esprimere dissenso nei confronti del padiglione di Israele alla prossima Biennale. La situazione ha portato a momenti di tensione nel centro della città, con le forze dell’ordine che sono intervenute per gestire la manifestazione.

Momenti di tensione a Venezia dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina, organizzato per protestare contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare verso l’ingresso dell’Arsenale ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Inoltre sono decine le esposizioni della Biennale che rimangono chiuse per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura che disapprovano la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Biennale Venezia 2026, scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina

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