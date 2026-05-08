Biennale di Venezia scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina

Durante la giornata alla Biennale di Venezia, gruppi di manifestanti pro Palestina hanno cercato di muoversi in corteo verso l’ingresso dell’evento. La polizia ha tentato di bloccare la loro avanzata, causando scontri tra le due parti. Alcuni manifestanti sono stati fermati e identificati, mentre le forze dell’ordine hanno mantenuto la situazione sotto controllo. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, senza ulteriori escalation.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale di Venezia, scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina Notizie correlate Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-PalI dimostranti hanno provato ad avanzare verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Corte Primo Maggio, scontri a Torino tra polizia e manifestantiIl primo maggio 2026 a Torino si è trasformato in un palcoscenico di tensioni civili e rivendicazioni sociali profonde, segnando una giornata di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Venezia: la protesta delle Pussy Riot alla Biennale e il tentativo di ingresso nel padiglione russo; Biennale di Venezia, il Ministero della Cultura manda ispettori; Biennale, la giornata thriller a Venezia. Ore di tensione, poi Buttafuoco si sfoga: L'addio della giuria? Sì, forse è meglio che lascino...; Perché la giuria della Biennale Arte 2026 si è dimessa e i Leoni li deciderà il pubblico. Biennale di Venezia, scontri manifestanti-polizia al corteo pro Pal. Chiusi 20 padiglioni contro IsraeleÈ partito da via Garibaldi a Venezia il corteo pro Pal contro la partecipazione di Israele alla Biennale, nel giorno della mobilitazione promossa dal collettivo Art Not ... leggo.it Biennale, scontri tra manifestanti e polizia al corteo contro il padiglione israeliano VIDEOVENEZIA - Blindatissima l'inaugurazione di oggi, venerdì 8 maggio, del padiglione di Israele alla Biennale di Venezia. Presenti a Venezia ... ilgazzettino.it Corriere della Sera. . Manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia - facebook.com facebook La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com