Biennale si litiga sulla Russia ma la protesta è contro Israele | 20 padiglioni restano chiusi contro il genocidio in Palestina

Alla Biennale di Venezia, il dibattito tra il presidente e le istituzioni italiane e europee si concentra sulla partecipazione della Russia, mentre all’interno dei padiglioni le proteste si concentrano contro Israele. Vent’anni chiusi sono stati annunciati in 20 padiglioni, in risposta alla situazione in Palestina e al presunto genocidio. Nel frattempo, le tensioni tra i partecipanti si sviluppano tra discussioni ufficiali e manifestazioni di protesta.

Mentre il presidente Pietrangelo Buttafuoco litigava con il governo italiano e l’Unione europea sull’opportunità di far partecipare o meno la Russia, tra i corridoi della Biennale di Venezia le proteste si dirigono verso un altro padiglione: quello israeliano. Secondo quanto riporta il canale Telegram Global Project, una ventina di padiglioni, tra i Giardini e l’Arsenale, hanno aderito a una protesta anti-Israele. «Decine di padiglioni ed esposizioni della Biennale di Venezia rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina », riferisce Global Project.🔗 Leggi su Open.online

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