Biennale tafferugli e manganellate durante il corteo contro il padiglione israeliano

Durante l'inaugurazione del padiglione israeliano alla Biennale di Venezia, si sono verificati tafferugli tra i partecipanti e le forze dell’ordine. Il corteo di protesta si è svolto in un’area strettamente controllata, con la presenza di agenti in tenuta antisommossa. Sono stati usati manganelli per disperdere i manifestanti, mentre la manifestazione si è conclusa con alcuni feriti tra i partecipanti.

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VENEZIA - Blindatissima l'inaugurazione di oggi, venerdì 8 maggio, del padiglione di Israele alla Biennale di Venezia. Presenti a Venezia per l'occasione l'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Paled e l'artista Belu Simion Fainaru. Nel pomeriggio è atteso anche il vicepremier Salvini che arriverà a Venezia per visitare alcuni dei 100 padiglioni allestiti per la Biennale. Cordone di sicurezza Davanti al padiglione di Israele, un grande schieramento di polizia e carabinieri anche in tenuta antisommossa nel giorno delle annunciate proteste ProPal. Al momento fuori dal Padiglione nessuna protesta, tranne quella di un uomo che ripete 'Palestina libera'.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, tafferugli e manganellate durante il corteo contro il padiglione israeliano Notizie correlate Scontri a Torino durante il corteo del Primo maggio, coinvolti nei tafferugli anche poliziotti di BolognaBologna, 1 maggio 2026 – Nell’ambito degli scontri durante il corteo del Primo maggio oggi a Torino, sono rimasti coinvolti nei tafferugli davanti... Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026.