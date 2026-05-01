Durante il corteo del Primo maggio a Torino si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Nei tafferugli davanti all’ex Askatasuna occupata sono stati coinvolti anche agenti del VII Reparto Mobile di Bologna, impegnati in un servizio di ordine pubblico. L’episodio ha portato a momenti di tensione tra le parti, con alcune cariche e lanci di oggetti. Le autorità stanno valutando eventuali conseguenze legali.

Bologna, 1 maggio 2026 – Nell’ambito degli scontri durante il corteo del Primo maggio oggi a Torino, sono rimasti coinvolti nei tafferugli davanti all’ex Askatasuna occupata anche gli agenti del VII Reparto Mobile di Bologna, impegnati in un servizio di ordine pubblico. A denunciare i fatti è Leo Pesce, segretario generale provinciale Coisp Bologna. La denuncia del segretario generale provinciale Coisp Bologna “Ancora una volta, le nostre donne e i nostri uomini si sono trovati a fare da scudo contro una violenza ingiustificabile, dimostrando elevata professionalità e un senso del dovere fuori dal comune. È un paradosso doloroso e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri a Torino durante il corteo del Primo maggio, coinvolti nei tafferugli anche poliziotti di Bologna

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