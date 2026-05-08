Biennale protesta contro Israele | chiusi oltre 20 padiglioni

Durante la 61esima edizione della Biennale di Venezia, si è verificata una protesta che ha coinvolto numerosi padiglioni e lavoratori della mostra. In seguito a questa protesta, sono stati chiusi oltre venti padiglioni presenti all’interno del complesso espositivo. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla situazione attuale, con i partecipanti che hanno deciso di esprimere il proprio dissenso attraverso questa azione collettiva.

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La discussa 61esima edizione dellaBiennale di Veneziacontinua a fare notizia. Dalla città lagunare giunge adesso notizia di una protesta estesa che coinvolge moltissimi padiglioni e lavoratori della mostra. Una ventina di padiglioni nazionali risultano chiusi tra Giardini e Arsenale. La ragione? Una protesta contro lapresenza di Israele. La protesta è promossa anche dal collettivoArt Not Genocide Alliance (Anga), che parla di una mobilitazione senza precedenti nel mondo dell’arte contemporanea. L’iniziativa punta a denunciare non solo la presenza israeliana, ma anche temi più ampi come lamilitarizzazione dell’economia e i diritti dei lavoratori del settore culturale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biennale, protesta contro Israele: chiusi oltre 20 padiglioni Notizie correlate Biennale, si litiga sulla Russia ma la protesta è contro Israele: 20 padiglioni restano chiusi «contro il genocidio in Palestina»Mentre il presidente Pietrangelo Buttafuoco litigava con il governo italiano e l’Unione europea sull’opportunità di far partecipare o meno la Russia,... Padiglioni chiusi e cortei pro Pal. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleCirca 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alla Biennale di Venezia si è manifestato anche contro il Padiglione Israele; VENEZIA: VENERDI 8 MAGGIO MOBILITAZIONE CONTRO IL PADIGLIONE ISRAELIANO ALLA BIENNALE; Biennale Venezia 2026: la protesta sonora degli artisti contro il Padiglione Israele; PROTESTE CONTRO RUSSIA E ISRAELE ALLA BIENNALE. Biennale di Venezia, chiusura anti-Israele di alcuni Padiglioni nazionaliIl canale Telegram Global Project annuncia la protesta in corso contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, E ... tg24.sky.it Biennale di Venezia, continuano le proteste di ANGA contro il Padiglione IsraeleTra lettere, scioperi e performance, la protesta di ANGA si inserisce in un più ampio dibattito sul ruolo della Biennale nella gestione dei conflitti internazionali ... insideart.eu Biennale, 20 padiglioni chiusi per protesta. Inaugurazione super blindata di Israele, Fainaru: «Questa non può essere un'arena» - facebook.com facebook Serrata anti-Israele alla Biennale, una ventina di padiglioni chiusi contro il genocidio palestinese x.com