Biennale inaugurazione blindata Tafferugli e manganellate durante il corteo contro il padiglione israeliano

L'inaugurazione del padiglione israeliano alla Biennale di Venezia si è svolta oggi, venerdì 8 maggio, in un contesto di massicte misure di sicurezza. Durante il corteo di protesta che si è svolto nei pressi dell'evento, sono stati segnalati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con l'uso di manganelle e l'intervento di agenti per disperdere la folla. La manifestazione ha attirato l'attenzione sulla presenza del padiglione e sui disordini legati alle proteste.

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VENEZIA - Blindatissima l'inaugurazione di oggi, venerdì 8 maggio, del padiglione di Israele alla Biennale di Venezia. Presenti a Venezia per l'occasione l'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Paled e l'artista Belu Simion Fainaru. Nel pomeriggio è atteso anche il vicepremier Salvini che arriverà a Venezia per visitare alcuni dei 100 padiglioni allestiti per la Biennale. Cordone di sicurezza e tafferugli Davanti al padiglione di Israele, fin dal mattino c'è stato un grande schieramento di polizia e carabinieri anche in tenuta antisommossa nel giorno delle annunciate proteste ProPal. In mattinata fuori dal Padiglione nessuna protesta, tranne quella di un uomo che ripeteva "Palestina libera".🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, inaugurazione blindata. Tafferugli e manganellate durante il corteo contro il padiglione israeliano Notizie correlate Biennale, tafferugli e manganellate durante il corteo contro il padiglione israelianoVENEZIA - Blindatissima l'inaugurazione di oggi, venerdì 8 maggio, del padiglione di Israele alla Biennale di Venezia. Scontri a Torino durante il corteo del Primo maggio, coinvolti nei tafferugli anche poliziotti di BolognaBologna, 1 maggio 2026 – Nell’ambito degli scontri durante il corteo del Primo maggio oggi a Torino, sono rimasti coinvolti nei tafferugli davanti... Aggiornamenti e dibattiti Biennale, tafferugli e manganellate durante il corteo contro il padiglione israelianoVENEZIA - Momenti di tensione al corteo ProPal contro il padiglione israeliano alla Biennale. All'altezza dell'Arsenale, i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone ... ilgazzettino.it Biennale, inaugurazione blindata. Tafferugli e manganellate durante il corteo contro il padiglione israelianoVENEZIA - Blindatissima l'inaugurazione di oggi, venerdì 8 maggio, del padiglione di Israele alla Biennale di Venezia. Presenti ... msn.com