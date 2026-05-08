Biennale è il giorno dello sciopero La Fondazione | Non ci riguarda Ma non è vero

Oggi la Biennale vive un momento di tensione con uno sciopero previsto nel suo giorno di apertura ufficiale. La Fondazione ha dichiarato che la protesta non riguarda direttamente l’evento, ma le squadre coinvolte annunciano manifestazioni e cortei alle 16. Questo sit-in si inserisce nel calendario di proteste che si sono moltiplicate nei giorni che precedono l’inizio della mostra. La situazione si fa più complessa nel pieno delle attività di preparazione.

Oggi alla Biennale, ancora nei suoi giorni di “pre-apertura”, è previsto il picco delle proteste. Alle 16.30 un corteo che parte da via Garibaldi contro il padiglione di Israele, ma soprattutto, per tutto il giorno, uno sciopero dei lavoratori, sempre contro il padiglione e per ottenere maggiori.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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