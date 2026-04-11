Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche uno sciopero

Alla Biennale Arte 2026 è previsto uno sciopero, il primo che coinvolge direttamente l’istituzione dopo oltre dieci anni. La manifestazione si svolgerà come programmato, ma la presenza di questa azione di protesta segna un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. La decisione di scioperare è stata comunicata dagli organizzatori e coinvolge alcune categorie di lavoratori e partecipanti all’evento.

, il primo che riguarda direttamente l'istituzione dopo più di un decennio. Lo ha deciso oggi pomeriggio, ai Magazzini del Sale a Dorsoduro, l'assemblea di “Biennalocene”, che raccoglie lavoratori e associazioni. Clicca qui per iscriverti al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche la Russia Alla Biennale di Venezia ci sarà anche Bottega VenetaAlla 61° edizione della Biennale di Venezia, che partirà il prossimo 9 maggio, ci sarà anche Bottega Veneta.