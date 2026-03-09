Oggi a Bologna si svolge un corteo nel quadro dello sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base come Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas. La manifestazione segue la celebrazione della festa della donna, che si è tenuta ieri, domenica 8 marzo, e coinvolge diverse sigle sindacali nel tentativo di esprimere le proprie istanze. Il percorso e i partecipanti sono stati comunicati attraverso le organizzazioni coinvolte.

Bologna, 9 marzo 2026 – La festa della donna è stata ieri, ma dato che l’8 marzo quest’anno è caduto di domenica, è stato indetto per oggi lunedì 9 marzo uno sciopero generale di 24 ore, proclamato da diversi sindacati di base tra cui Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas. A cui si aggiunge anche Flc Cgil. È un’agitazione che coinvolge diversi settori del lavoro pubblico e privato, ma non il trasporto. Corteo a Bologna: il percorso. Oggi a Bologna il movimento femminista ‘Non Una Di Meno’ scende in piazza in segno di protesta. Ci sarà un corteo che attraverserà il centro, dopo l’appuntamento in mattinata piazza VIII Agosto con microfono aperto e laboratorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo oggi 9 marzo, nel giorno dello sciopero generale: il percorso a Bologna

