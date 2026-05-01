corte primo maggio scontri a torino tra polizia e manifestanti

Il primo maggio 2026 a Torino si è concluso con scontri tra la polizia e i manifestanti, coinvolgendo circa quindicimila persone. La giornata di mobilitazione, caratterizzata da tensioni e proteste, ha visto la partecipazione di gruppi di cittadini che si sono radunati in diverse parti della città. Durante gli scontri, sono stati segnalati lancio di oggetti e l’impiego di idranti da parte delle forze dell’ordine.

Il primo maggio 2026 a Torino si è trasformato in un palcoscenico di tensioni civili e rivendicazioni sociali profonde, segnando una giornata di mobilitazione che ha visto la partecipazione di circa quindicimila persone. La manifestazione, nata per celebrare la festa dei lavoratori, ha mostrato le due anime della città: da un lato quella istituzionale e sindacale, raccolta sotto le bandiere di Cgil, Cisl e Uil, e dall’altro quella dell’ antagonismo sociale e del dissenso più radicale. Il percorso, che si è snodato da corso Cairoli fino a piazza Castello, ha attraversato il cuore della città portando con sé istanze che vanno dai salari minimi alla sicurezza sul lavoro, fino alle grandi incognite poste dallo sviluppo tecnologico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Askatasuna, scontri a Torino tra polizia e manifestanti: idranti, lacrimogeni e cassonetti in fiamme

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