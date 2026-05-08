Biennale di Venezia | sciopero e scontri per il boicottaggio di Israele

A pochi giorni dall’apertura della Biennale di Venezia, si sono verificati scioperi e scontri tra alcuni artisti e organizzatori, legati a una protesta contro il boicottaggio di Israele. Nel frattempo, la giuria internazionale ha deciso di dimettersi collettivamente, senza specificare i motivi. I visitatori stanno esprimendo le proprie preferenze attraverso il voto, che potrebbe influenzare la scelta dei premi principali, i Leoni.

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