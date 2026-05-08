Biennale di Venezia | sciopero e scontri per il boicottaggio di Israele
A pochi giorni dall’apertura della Biennale di Venezia, si sono verificati scioperi e scontri tra alcuni artisti e organizzatori, legati a una protesta contro il boicottaggio di Israele. Nel frattempo, la giuria internazionale ha deciso di dimettersi collettivamente, senza specificare i motivi. I visitatori stanno esprimendo le proprie preferenze attraverso il voto, che potrebbe influenzare la scelta dei premi principali, i Leoni.
? Punti chiave Perché la giuria internazionale si è dimessa in blocco proprio ora?. Come influirà il voto dei visitatori sulla scelta dei premi Leoni?. Quali padiglioni sono rimasti chiusi a causa dello sciopero di 24 ore?. Chi deciderà il valore artistico dopo il ritiro degli esperti internazionali?.? In Breve Giuria internazionale dimessa: premi Leoni assegnati solo tramite voto dei visitatori su 46 padiglioni.. Progetto curatoriale In Minor Keys coinvolge 110 artiste con focus su resistenza e manualità.. Sciopero di 24 ore causa la chiusura di 27 padiglioni in tutta Venezia.. Esposizione aperta al pubblico fino al 22 novembre con opere nell'Arsenale e Giardini.🔗 Leggi su Ameve.eu
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