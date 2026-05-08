Biennale di Venezia chiusi una ventina di padiglioni in protesta contro presenza Israele | Genocidio a Gaza ancora in corso

In occasione della Biennale di Venezia, circa venti padiglioni sono stati chiusi da alcuni artisti e collettivi in protesta contro la presenza di un padiglione israeliano, con l’accusa di genocidio a Gaza ancora in corso. La mobilitazione è stata definita dagli organizzatori come “senza precedenti” ed è supportata dal collettivo Anga - Art Not Genocide Alliance, tra gli altri. La protesta si è svolta durante l’apertura ufficiale dell’evento espositivo.

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La mobilitazione viene definita dagli organizzatori come “senza precedenti” ed è sostenuta, tra gli altri, dal collettivo Anga - Art Not Genocide Alliance. Tra i Paesi che hanno aderito figurano Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Biennale di Venezia, chiusi una ventina di padiglioni in protesta contro presenza Israele: “Genocidio a Gaza ancora in corso” Notizie correlate Biennale, si litiga sulla Russia ma la protesta è contro Israele: 20 padiglioni restano chiusi «contro il genocidio in Palestina»Mentre il presidente Pietrangelo Buttafuoco litigava con il governo italiano e l’Unione europea sull’opportunità di far partecipare o meno la Russia,... Leggi anche: Biennale, protesta contro Israele: chiusi oltre 20 padiglioni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biennale di Venezia, cosa è successo? La relazione degli ispettori del Ministero. Nessun invito formale alla Russia; La Biennale di Venezia non può escludere nessuno: lo dimostra la sua storia; Hyundai rinnova la partnership con Arts Council Korea fino al 2034 per sostenere il Padiglione coreano alla Biennale di Venezia; Una Biennale in tono minore? Niente affatto. Biennale di Venezia, tensione al corteo pro-Pal. E decine di padiglioni chiudono in segno di protesta contro IsraeleOltre mille attivisti in marcia alla Biennale di Venezia contro il padiglione israeliano. Sciopero in 19 padiglioni ... ilfattoquotidiano.it Biennale di Venezia, chiusura anti-Israele di alcuni Padiglioni nazionaliIl canale Telegram Global Project annuncia la protesta in corso contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, E ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . Manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia - facebook.com facebook La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com