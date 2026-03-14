Manifestazione a Roma per dire no alla guerra e al referendum | striscioni e slogan contro il governo Meloni

A Roma, si è svolta una manifestazione con striscioni e slogan contro il governo Meloni, in cui i partecipanti hanno espresso il loro dissenso sia sul referendum sia sulla guerra in corso. La protesta ha coinvolto diverse centinaia di persone che hanno marciato lungo le strade principali della città, portando cartelli e gridando slogan contro le decisioni politiche attuali. L’evento si è concluso senza incidenti significativi.

È partita a Roma la manifestazione per dire "no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida". Al corteo, promosso da Potere al Popolo, hanno aderito collettivi studenteschi, movimenti per la Palestina, centri sociali e l'Usb. Numerosi gli striscioni e gli slogan contro il governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma, oggi manifestazione per lo stop alla guerra e il no al Referendum(Adnkronos) – Movimenti e cittadini scendono in piazza a Roma oggi a sostegno del 'no sociale' al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e... Comitato No Sociale, una manifestazione a Roma contro il governo Meloni: nel mirino anche Elly Schlein (Pd)Una manifestazione nazionale per il prossimo 14 marzo per mandare un avviso di sfratto al governo Meloni ma anche a quel pezzo dell’opposizione... Contenuti utili per approfondire Manifestazione a Roma per dire no alla... Temi più discussi: Manifestazione oggi 14 marzo a Roma, percorso e linee bus deviate; Blog | Manifestazione a Roma il 14 marzo per il No al referendum. E al progetto anticostituzionale del governo; Usb e Pap, corteo per il No sociale al referendum; A Roma il 14 marzo manifestazione nazionale contro la guerra. Manifestazione a Roma il 14 marzo contro la guerra, orari del corteo e percorso: divieti e limitazioni busSabato 14 marzo dalle 14.00, a Roma è in programma una manifestazione per il No al referendum e contro la guerra ... fanpage.it Manifestazione a Roma per dire 'no a governo, guerra e referendum'I cori e gli slogan, a Roma, contro il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano cominciano già all'interno della stazione metro di piazza Repubblica, dove diverse centinaia di persone si s ... ansa.it Manifestazione a Roma per dire 'no a governo, guerra e referendum'. Il corteo del Comitato per il "No Sociale" partito da piazza della Repubblica. #ANSA x.com Manifestazione a Roma per dire 'no a governo, guerra e referendum'. Il corteo del Comitato per il "No Sociale" partito da piazza della Repubblica. #ANSA - facebook.com facebook