Domenica si è sviluppato un incendio in un edificio nel Villaggio Snia, portando all’evacuazione di nove famiglie. Tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili e sei persone sono state visitate per sintomi lievi da intossicazione. Le fiamme sono state domate nel corso del pomeriggio, durante il quale alcuni residenti hanno riferito di aver appreso di dover scendere dalle finestre in caso di emergenza. La situazione ha causato paura e preoccupazione tra gli abitanti.

Cesano Maderno, 5 maggio 2026 – Nove famiglie evacuate, 3 appartamenti inagibili, 6 persone visitate per sintomi lievi da intossicazione e un lungo pomeriggio di paura prima e preoccupazione dopo, a causa dell’incendio di domenica al Villaggio Snia. Le fiamme sono divampate, per cause ancora in fase di accertamento, poco dopo le 17.30 in un appartamento al secondo piano di un condominio di quattro delle vecchie “case gialle“, le storiche abitazioni del villaggio operaio sorto cent’anni fa attorno alla grande fabbrica di filati sintetici. Le fiamme hanno rapidamente sprigionato una densa coltre di fumo che ha invaso il vano scale, rendendolo impraticabile e intrappolando diversi residenti ai piani superiori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incendio nel palazzo del Villaggio Snia, le fiamme e poi l’evacuazione: “Eravamo pronti a calarci dalle finestre”

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