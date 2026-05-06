Durante la Biennale di Venezia 2026, i gruppi di protesta Femen e Pussy Riot hanno organizzato un sit-in davanti al Padiglione russo. Le attiviste hanno esposto cartelli e slogan contro la partecipazione di Mosca alla mostra, portando la loro critica direttamente sul luogo dell’esposizione. L’evento si è svolto nel centro della manifestazione, attirando l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori presenti alla rassegna.

I collettivi di protesta Femen e Pussy Riot hanno inscenato un sit-in di protesta di fronte al Padiglione della Russia alla Biennale di Venezia, contro la partecipazione di Mosca alla rassegna d’arte. Il gruppo musicaleperformativo russo guidato dall’attivista Nadya Tolokonnikova, con i componenti vestiti di nero con un passamontagna rosa, ha acceso fumogeni diffondendo musica e scandendo lo slogan: “La Russia uccide”. La scritta compariva anche sul corpo delle attiviste delle Femen. Pussy Riot su X: “Per la Russia la cultura è uno strumento di guerra”. Le Pussy Riot da settimane avevano annunciato la protesta e sul loro account X hanno spiegato la loro contrarietà alla partecipazione di Mosca alla Biennale: “Per la Russia, la cultura è uno strumento di guerra.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, Pussy Riot e Femen protestano contro il Padiglione russo: “Mosca uccide”

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