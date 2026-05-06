La 61ª Biennale d’arte di Venezia avrebbe dovuto ospitare la mostra di Koyo Kouoh, scomparsa improvvisamente nel maggio dello scorso anno. La curatrice aveva deciso di presentare un’esposizione incentrata sulle tonalità minori, utilizzando frequenze sottili e sotterranee che resistono al rumore e al caos contemporaneo. La sua assenza si fa ora sentire nel panorama artistico internazionale, lasciando un vuoto tra i progetti più attesi.

Aveva scelto le tonalità minori, quelle frequenze sottili e sotterranee che sopravvivono al caos sonoro e visivo dei nostri giorni. Koyo Kouoh le chiamava “minor keys”, citando una poesia di James Baldwin, straordinario scrittore afroamericano. E su questi accordi, così speciali, Koyo aveva armonizzato il programma della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, In Minor Keys, lei prima donna africana alla guida degli incontri veneziani. Verbi che parlano al passato, perché Koyo è mancata improvvisamente nel maggio dell’anno scorso. “Non siamo pronti a un mondo senza di te”, hanno annunciato i compagni di viaggio, quella famiglia composita che Kouoh aveva creato intorno a sé nel tempo, fin da quando aveva lasciato alle spalle una carriera nella finanza per dedicarsi all’energia dell’arte.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In minor Keys: la visione di Koyo Kouoh - mancata improvvisamente nel maggio dell’anno scorso - per la 61ma Biennale d'arte di Venezia

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