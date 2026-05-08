Durante una recente apparizione sui social, Biagio Di Maro ha rivolto alcune parole critiche nei confronti di Tina e Gianni, due dei volti più noti di Uomini e Donne. La sua opinione ha suscitato reazioni tra i fan del programma, mentre i due opinionisti non hanno ancora commentato pubblicamente le affermazioni. La vicenda ha acceso un dibattito tra gli spettatori sui ruoli e le dinamiche all’interno del programma.

Polemica infuocata a Uomini e Donne: Biagio Di Maro ha espresso la sua opinione sui social riguardo agli storici opinionisti del programma. Criticando Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha difeso la nuova coppia formata da Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, ufficializzata nel Trono Over. Le sue parole hanno acceso un dibattito tra i fan. Ciro Solimeno verso la scelta: i genitori preferiscono Martina Calabrò Lo sfogo di Biagio Di Maro. Biagio Di Maro ha dichiarato che gli atteggiamenti di Tina e Gianni creano dinamiche inutili. Secondo lui, queste provocazioni compromettono la serenità delle nuove coppie. Ha sottolineato che le tensioni generate dagli opinionisti tolgono spontaneità ai rapporti, rendendo difficile vivere le prime fasi di una relazione.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Biagio Di Maro critica Tina e Gianni a Uomini e Donne

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Biagio Di Maro critica Tina Cipollari la proposta di sostituzione con Gemma Galgani

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