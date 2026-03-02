Uomini e Donne Tina e Gianni contro Mario | accuse durissime

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono scontrati con Mario Lenti, portando in studio accuse molto dure. La discussione ha coinvolto i tre protagonisti, con confronti diretti tra opinionisti e il corteggiatore. La situazione ha suscitato grande attenzione tra i presenti e gli spettatori, mentre le parole pronunciate hanno fatto emergere tensioni tra i partecipanti.

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne al centro dello studio non c’è solo il Trono Over, ma soprattutto lo scontro tra Tina Cipollari, Gianni Sperti e Mario Lenti. Gli opinionisti storici del programma intervengono con parole pesanti e accusano il cavaliere di non essere del tutto trasparente nel suo percorso. La puntata di Uomini e Donne oggi si accende proprio grazie al loro intervento diretto. Uomini e Donne oggi e domani: accuse nel Trono Over e baci nel Classico Tina Cipollari non fa sconti. Da anni Tina Cipollari è il volto più schietto di Uomini e Donne. Nelle ultime dinamiche del Trono Over attacca apertamente Mario Lenti. Secondo Tina, il cavaliere e Cinzia Paolini avrebbero un’intesa poco chiara. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

