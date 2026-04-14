Ben Shelton ha condiviso dettagli sulla sua stagione 2026, offrendo un resoconto diretto e senza filtri delle sue esperienze. Ha parlato delle vittorie più significative e delle difficoltà incontrate nel corso dell’anno, fornendo chiarimenti su alcuni momenti chiave e sulle decisioni prese lungo il percorso. Le sue parole rivelano un quadro realistico di un’annata intensa e ricca di eventi, senza lasciar spazio a interpretazioni o supposizioni.

"> Il percorso di Ben Shelton nel 2026: tra trionfi e sfide. La campagna di Ben Shelton nel Tour ATP del 2026 è stata caratterizzata da risultati altalenanti. L’americano ha avviato la stagione con il piede giusto, raggiungendo i quarti di finale all’Australian Open e conquistando il suo quarto trofeo a livello di tour a Dallas. Questi successi iniziali hanno alimentato le aspettative, ma successivamente la consistenza è diventata un problema evidente. Infatti, Shelton ha dovuto affrontare una serie di uscite premature in tre tornei consecutivi. Dopo essere stato eliminato al terzo turno a Indian Wells, ha subito una sconfitta al secondo turno a Miami e ha ottenuto solo una vittoria ai Campionati di Clay Court degli Stati Uniti a Houston.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ben Shelton analizza la sua stagione rivelando verità schiette e sorprendenti.

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