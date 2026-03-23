Inter News 24 Conferenza stampa Vanoli post Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei toscani dopo il pareggio ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Paolo Vanoli al termine di Fiorentina Inter. SUL MATCH – « Faccio i complimenti ai ragazzi, perché l’inizio è stato difficile con il gol preso. L’Inter è forte, si gioca lo scudetto. Noi siamo stati bravi a rimanere concentrati, nonostante le difficoltà, e piano piano a riprendere il piano gara. Questo è stato il punto chiave della crescita della squadra. Ci aiuta a riprendere la connessione con quello che vogliamo fare. Poi ovviamente non va bene prendere gol dopo 30”, ma venivamo dalla terza partita nel giro di pochi giorni e questa era una cosa difficile, contro una squadra fisica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Vanoli post Fiorentina Inter: «Loro forti ma non va bene prendere subito gol. Non rispondo sui cambi, basta!»

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Conferenza stampa di mister Paolo Vanoli dopo Fiorentina vs Parma

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