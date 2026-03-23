Inter News 24 Conferenza stampa Kolarov post Fiorentina Inter: le parole del vice allenatore dei nerazzurri dopo il pareggio ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Aleksandar Kolarov al termine di Fiorentina Inter. PARTITE SENZA VITTORIA – « Con la Coppa Italia sono quattro, ma in campionato soltanto tre le gare senza vittorie. La squadra ha iniziato bene e finito bene, è mancata solo la parte centrale. Qui non è mai facile, ma il risultato è giusto. Noi siamo a +6, è tutto nelle nostre mani ». PROBLEMA FISICO O MENTALE – « Lavoriamo su entrambe le cose. Cercheremo di migliorare su ciò che non è andato stasera, ma non voglio essere banale: siamo abituati alle vittorie e al fatto che l’Inter giochi bene, da parte vostra è tutto dovuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Kolarov post Fiorentina Inter: «Oggi è mancata solo la parte centrale, il risultato è giusto. Sappiamo su cosa migliorare ma c’è una cosa che non è nel nostro DNA!»

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