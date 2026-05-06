Il 15 maggio sarà disponibile su Netflix una nuova puntata della serie La casa di carta, in cui i personaggi principali tornano a mettere in atto un piano complesso. Nel trailer si mostrano scene di un tentativo di furto ritenuto quasi impossibile, ambientato a Berlino e coinvolgendo una donna con un ermellino. La trama si sviluppa attraverso azioni e strategie che accompagneranno gli spettatori nel nuovo episodio.

Il 15 maggio i personaggi che hanno debuttato nella serie La casa di carta torneranno sugli schermi di Netflix con un nuovo crimine. Arriveranno il 15 maggio su Netflix gli episodi di Berlino e la dama con l'ermellino, il nuovo capitolo della saga iniziata con La casa di carta, la serie cult spagnola creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato, di cui è stato condiviso un trailer inedito. Il progetto riporterà quindi sugli schermi l'amato personaggio interpretato dall'attore Pedro Alonso, in grado di conquistare l'attenzione dei fan fin dalle sue prime apparizioni durante i complessi piani del Professore e della sua gang. Cosa racconterà Berlino e la dama con l'ermellino Come svela il video promozionale condiviso online, nelle puntate di Berlino e .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Berlino e la dama con l'ermellino: svelato il piano per un furto 'impossibile' nel trailer

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