Occupata la caserma Sani attivisti e collettivi nell’area dismessa da anni

Oggi a Bologna attivisti e collettivi hanno preso il controllo dell’ex caserma Sani di via Ferrarese, un’area dismessa da diversi anni. L’occupazione è avvenuta senza incidenti e senza dichiarazioni ufficiali da parte degli organizzatori. La caserma, che si trova nella zona della Bolognina, è ora sotto il controllo dei gruppi che hanno condotto l’intervento.

Bologna, 1 marzo 2026 – Attivisti e collettivi hanno occupato l'ex caserma Sani di via Ferrarese, in Bolognina. Non una novità, era già successo in passato, quando gli antagonisti di Xm24 diedero vita anche a una conferenza stampa con tante di maschere da scimmia per rivendicare la volontà di spazi dopo la chiusura del centro sociale in via Fioravanti. Non è chiaro, ancora, quali siano le realtà che hanno invaso l'ex caserma dismessa da anni su cui, da tempo, insiste un progetto di riqualificazione. Occupazione all'ex caserma Sani Centinaia di persone in via Ferrarese con furgoncini, bandiere, striscioni, musica e maschere di carnevale per il carnevale in Bolognina.