Un insegnante di 57 anni è stata ferita al collo da uno studente durante una lezione in un istituto di Trescore Balneario. L'aggressore, che portava nel suo zaino una scacciacani e aveva scritto

Si è presentato a scuola con una maglietta con la scritta «vendetta» e prima dell'inizio delle lezioni ha accoltellato la sua insegnante di francese. Uno studente di 13 anni è stato fermato subito dopo da un professore e da due collaboratori scolastici, che lo hanno consegnato ai carabinieri. L'aggressione è avvenuta questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Il ragazzino, di 3°A, si è scagliato contro la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, 57 anni. Aveva un coltello portato da fuori e una pistola scacciacani nello zainetto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bergamo, insegnante accoltellata al collo da uno studente: è grave. Sulla maglietta di lui la scritta 'vendetta', nello zaino la scacciacani

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