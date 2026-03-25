Un ragazzo di 13 anni ha ferito un'insegnante al collo con un coltello all’interno di un istituto scolastico in provincia di Bergamo. Sul suo abbigliamento è stato trovato scritto “vendetta” e nello zaino aveva una scacciacani. L'aggressione si è verificata nel corridoio dell’edificio e la donna, di 57 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un’eliambulanza.

Si è presentato a scuola con una maglietta con la scritta «vendetta» e all'ingresso della classe ha accoltellato la sua insegnante di francese. Uno studente di 13 anni è stato fermato subito dopo da un professore e da due collaboratori scolastici. L'aggressione è avvenuta questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Si tratterebbe di un ragazzino di terza media. L'aggressione, contro l'insegnante di francese Chiara Mocchi, 57 anni, è avvenuta in corridoio, all'ingresso della classe 3°A. Il ragazzino è stato poi immobilizzato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bergamo, studente di 13 anni accoltella al collo insegnante: è grave. Sulla maglietta del ragazzo la scritta «vendetta» e nello zaino una scacciacani

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