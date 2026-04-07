Incidente perde il controllo della moto e si schianta | 29enne morto a Pasquetta

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, stava percorrendo una strada su una motocicletta quando ha perso il controllo e si è schiantato. L’impatto è stato violento e il giovane è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

È morto nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dopo un gravissimo incidente. Il giovane, un 29enne, che viaggiava a bordo della sua motocicletta ed è deceduto praticamente sul colpo a causa delle ferite riportate nell'impatto. Come riporta MilanoToday, l'allarme è scattato intorno alle 17.30 lungo la Strada Provinciale 203, a Noviglio, nel Milanese. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: il centauro, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nella carambola mortale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enneUn ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dopo un gravissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Noviglio... Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato... Temi più discussi: Incidente ad Anzio, perde il controllo della moto: morto un giovane; Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enne; Incidente a Fisciano: auto perde il controllo e si ribalta; Perde il controllo dell'auto mentre viaggia sull'Asse Nord-Sud e si ribalta: paura per un 37enne. Noviglio, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauroL’incidente si è verificato sulla curva che porta alla frazione di Santa Corinna. La strada chiusa al traffico per consentire i rilievi ... ilgiorno.it Incidente mortale a Noviglio: perde il controllo della moto, muore un 29enneUn tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta, 6 aprile, nel territorio di Noviglio, in ... msn.com Un ragazzo è stato estratto dalle lamiere dell'auto e trasferito in gravi condizioni in elicottero all'ospedale. Accompagnati in pronto soccorso gli altri due occupanti del veicolo, sotto shock per l'incidente Leggi l’articolo tinyurl.com/3zy6jb6m - facebook.com facebook Incidente del Lago di Braies: le regole per camminare sui laghi ghiacciati x.com