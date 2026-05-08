Bergamo incidente in moto a Boccaleone Giovane perde la vita

Da ecodibergamo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, poco prima delle 18, si è verificato un incidente in moto in via Rosa, all’incrocio con via Capitanio, a Bergamo. Un giovane ha perso la vita a seguito dello scontro avvenuto in quel punto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto.

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LA TRAGEDIA. Poco prima delle 18 di venerdì 8 maggio. È successo in via Rosa, all’incrocio con via Capitanio. Tragedia a Bergamo nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio, in via Rosa nel quartiere di Boccaleone. Un giovane ha perso la vita dopo esser rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della propria moto. Immediato l’intervento di ambulanza e automedica, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale e carabinieri per ricostruire la dinamica. Secondo le primissime ricostruzioni, erano circa le 18 e il giovane stava risalendo via Rosa quando, giunto in prossimità dell’incrocio con via Santa Capitanio, si sarebbe scontrato con un’auto, finendo contro la vicina edicola e poi contro un muro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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