Uomo armato davanti a scuola era un ragazzo con pistola softair Denunciato

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver mostrato una pistola softair davanti a una scuola in provincia di Pavia. L’individuo si è presentato sul luogo armato, attirando l’attenzione dei testimoni. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno identificato il giovane, che è stato successivamente segnalato alle autorità competenti.