Uomo armato davanti a scuola era un ragazzo con pistola softair Denunciato
Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver mostrato una pistola softair davanti a una scuola in provincia di Pavia. L’individuo si è presentato sul luogo armato, attirando l’attenzione dei testimoni. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno identificato il giovane, che è stato successivamente segnalato alle autorità competenti.
Un ragazzo di 16 anni è stato identificato e denunciato dalla polizia poche ore dopo essersi presentato con una pistola da softair davanti a scuola, in provincia di Pavia. L’episodio, avvenuto nella mattinata di martedì, ha generato momenti di forte tensione tra gli studenti presenti all’ingresso delle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
